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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 2

Sarı - kırmızılıları Devler Ligi'nde ise birbirinden güçlü rakipler bekliyor. Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. "Cimbom", diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 3

İşte Galatasaray'ın belli olan muhtemel rakipleri:

Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 4

Kura çekimi ne zaman

Sarı - kırmızılıların rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

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