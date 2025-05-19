Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sarı - kırmızılıları Devler Ligi'nde ise birbirinden güçlü rakipler bekliyor. Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak. "Cimbom", diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.