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Londra’da Sudan Ordusunun kimyasal silah kullanması protesto edildi

Londra’da Sudan Ordusunun kimyasal silah kullanması protesto edildi

İngiltere’nin başkenti Londra, Sudanlı topluluk üyeleri ve insan hakları aktivistlerinin katıldığı geniş çaplı protestolara sahne oldu. Protestocular, Sudan ordusunun devam eden çatışmalarda kimyasal silah kullanmasına tepki gösterirken, adalet çağrısı yapan ve insan hakları ihlallerini kınayan sloganlar attılar. Göstericiler ayrıca Sudan’daki sivillerin yaşadığı acıyı belgeleyen fotoğraflar taşıdı.

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16 Ocak 2025 tarihinde New York Times gazetesi, General Abdülfettah el-Burhan liderliğindeki Sudan ordusunun, Hızlı Destek Kuvvetleri’ne karşı Darfur dahil farklı bölgelerde en az iki kez kimyasal silah kullandığını bildirmişti. Gazetenin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, kullanılan maddelerin niteliğine dair ayrıntılar verilmezken, olayların siviller üzerinde felaket etkileri yaratabileceğine dair endişeler dile getirilmişti.

Bu iddialar ilk değil; daha önce 2016 yılında Uluslararası Af Örgütü, Sudan ordusunu Darfur’da onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı. Birleşmiş Milletler de bu ihlallere dair bulgular olduğunu doğrularken, Rusya ve Çin’in Güvenlik Konseyi’ndeki itirazları nedeniyle yaptırım girişimleri başarısız olmuştu.

Londra’da Sudan Ordusunun kimyasal silah kullanması protesto edildi - Resim: 0

Londra’daki göstericiler uluslararası toplumu bağımsız soruşturma başlatmaya ve suçluların hesap vermesini sağlamaya çağırarak, mağdurlar için insani yardım çabalarının artırılmasını istedi. Sudan, derinleşen bir insani krizle boğuşmaya devam ediyor.

Londra’da Sudan Ordusunun kimyasal silah kullanması protesto edildi - Resim: 1

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