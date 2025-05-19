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Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla kutladı. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıntı yapan İmamoğlu, “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” ifadesine yer verdi.

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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı.

İmamoğlu'nun, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’nden alıntılar yaptığı kutlama mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

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