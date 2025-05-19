Altın haftaya yükselişle başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 3 bin 998 liradan tamamladı. Altın yeni haftaya yükselişle başladı.

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Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 4 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kazanarak 3 bin 227 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 190 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.