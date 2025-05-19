İBB soruşturmasında yeni gözaltı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir isim daha gözaltına alındı. Daha önce tutuklanan Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş’in, örgütle bağlantılı para trafiğinde rol aldığı iddia ediliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarına dair yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Önceki aylarda tutuklanan Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş de gözaltına alındı.

Zafer Keleş’in örgütle bağlantılı paraları belirlenen adreslere ulaştırmakla suçlandığı ifade ediliyor. Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi ve ihaleye fesat karıştırma gibi maddeler yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere, Başkan İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.