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Bursa'da ihbardan dönen polis aracı devrildi!

Bursa'da ihbardan dönen polis aracı devrildi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracının devrilmesi sonucu 2'si polis, 5 kişi yaralandı.

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Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri adrese gitti. Olayı sonlandıran ekipler, şikayetçi olan D.İ, M.K. ve G.O'yu polis merkezine götürmek için ekip aracına bindirdi.

Polis memuru İ.A'nın kullandığı araç, Alemdar Mahallesi 1. Nilüfer Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada, polis memurları İ.A. ve İ.K. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da ihbardan dönen polis aracı devrildi! - Resim: 0

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​​​

Bursa'da ihbardan dönen polis aracı devrildi! - Resim: 1

Bursa'da ihbardan dönen polis aracı devrildi! - Resim: 2

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