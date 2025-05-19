23 yaşındaki İbrahim korkunç halde bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 yaşındaki İbrahim evinde silahla öldürülmüş halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Solak'ın kafasına mermi isabet ettiği belirlendi.Abone ol
İbrahim Solak'ın (23) Esenköy Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kafasına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Solak'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Manisa'da gözaltına alınan 4 şüphelinin, Fethiye'ye getirileceği öğrenildi.