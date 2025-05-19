DEM Parti siyasi parti turuna başlıyor! Ziyaret takvimi belli oldu

PKK'nın silah bırakma kararı sonrası siyasi partilerle diyalog turuna çıkan DEM Parti heyeti, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşecek. CHP ile yarın, Gelecek Partisi ile 23 Mayıs’ta buluşulacak.

Abone ol

PKK'nın fesih kararının ardından dün İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti, bu kez de siyasi parti ziyaretlerine başlıyor. Ziyaret takvimi ve heyette yer alacak isimler belli oldu. İşte ayrıntılar...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyan terör örgütü fesih ilan etti. Yaşanan bu gelişme Türk siyasetinde gelişmeleri hızlandırdı. DEM Parti heyeti, özel izinle dün İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan ile bir araya geldi. Fesih kararı sonraki ilk kez gerçekleşen ziyaretin ardından DEM Parti Öcalan'ın mesajını paylaştı.

"YENİ BİR SÖZLEŞMEYE İHTİYAÇ VAR"

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç olduğunu belirten PKK elebaşı Öcalan, "Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz" mesajını yolladı.

DEM PARTİ SİYASİ PARTİ TURUNDA

DEM Parti, PKK'nın fesih kararı ve dün İmralı'ya yaptığı ziyaretin ardından siyasi parti ziyaretlerine başlıyor.

ZİYARET TAKVİMİ BELLİ OLDU

Dem Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek.

Heyet yarın saat 14.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni, cuma günü saat 16.00'da ise Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

HEYETTE 4 İSİM YER ALACAK

DEM Parti'nin ziyaretlerinde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.