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Tekirdağ'da otoparkta 64 yaşındaki adamın akılalmaz ölümü

Tekirdağ'da otoparkta 64 yaşındaki adamın akılalmaz ölümü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta yere düşen 64 yaşındaki adam, bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak’ta Çorlu Belediyesine ait açık otoparkta bulunan Tevfik Deniz, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Bu sırada otoparktan çıkmak isteyen H.A.A'nın (34) kullandığı 34 ZIT 95 plakalı otomobil, yerdeki Deniz’in üzerinden geçti.

Sürücü, aracı durdurup dışarı çıktığında yerde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.A.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Tekirdağ'da otoparkta 64 yaşındaki adamın akılalmaz ölümü - Resim: 0

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