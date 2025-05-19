Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü! Numan Kurtulmuş: "Artık bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek"

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil; kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek." dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervinin keşfedildiği Şırnak'taki Gabar Dağı'na gitti. Kurtulmuş ve Bayraktar, Gabar Dağı’nda “Gençler ile Kortej Yürüyüşü”ne katıldı.

Gabar'da konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Bu kuyu tam bağımsızlığın simgesi" ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' kapsamındaki süreç için de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "‘Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Tüm siyasi partiler sürece omuz vermeli.’ dedi.

"Burada artık petrol kuyuları var"

Kurtulmuş, programda yaptığı konuşmada, "Acının, korkunun, şiddetin, ölümün kol gezdiği dağların etekleri burası. 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen Terörsüz Türkiye hedefimizde burada artık petrol kuyuları var." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu coğrafyada barışın hükümdar olduğu dönemin başındayız. Burada törenlerimizi icra edeceğiz. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü mesajı bugün buradan vereceğiz.

Artık bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek. Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi terörle mücadelede şehit olmayacak. Hep birlikte zenginleşeceğiz.

Terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren, destanlar yazan kahramanlarımızı minnetle yadediyoruz. Eğer güvenlik güçlerimizin çalışmaları olmasaydı bugün buralarda bu kuyuları açmak mümkün olmazdı.

"Enerjide dışa bağımlılığı düşürecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Gabar'da yaptığı açıklamalarda; "Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki çalışmalarımız devam diyor. Gabar, enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km'lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi." ifadelerini kullandı.