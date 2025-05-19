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Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor

Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda panelist olarak yer alacak; temaslarında Katarlı yatırımcılarla ticaret ve finans alanlarında iş birliği olanaklarını görüşecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek olan Katar Ekonomik Forumu’na katılmak üzere ülkeye gitti. Şimşek, forum kapsamında gerçekleştirilecek “Küresel Büyüme ve Jeoekonomi” başlıklı üst düzey oturumda panelist olarak yer alacak.

Bakan Şimşek’e oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ve Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim eşlik edecek. Panelde küresel ekonomik görünüm, büyüme dinamikleri ve bölgesel işbirliği başlıkları ele alınacak.

YATIRIM VE TİCARET BAŞLIKLARI GÜNDEMDE

Doha temasları kapsamında Katar Sanayi ve Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, Katarlı iş insanlarıyla bir araya gelerek karşılıklı yatırım ve ticaret imkanlarını değerlendirecek.

Şimşek ayrıca, Katar’ın önde gelen finans çevrelerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Görüşmelerde Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, yatırım fırsatları ve finansal işbirlikleri masaya yatırılacak.

Bakan Şimşek’in Katar’daki programı çerçevesinde, mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunarak bölgesel ekonomik gündeme dair fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

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