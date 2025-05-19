İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı yorum! Düşüş bitiyor yükseliş başlıyor işte o tarih

-Beklediğimiz o düşüşler geçen hafta ikinci ayağı gerçekleşmiş oldu. Şimdi üçüncü ayağını bekliyoruz. Ons altın tarafında 3 bin 100 dolar seviyesinin altına sarkmalar, gram altın tarafında tekrar 4 bin lira seviyesinin altına sarkmalar kısa vade için beklemeye devam ediyoruz.