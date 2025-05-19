İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı yorum! Düşüş bitiyor yükseliş başlıyor işte o tarih
Ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı geçtiğimiz haftayı 3 bin 998 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 4 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Altın fiyatları zirveleri gördükten sonra düşüşe geçti. Bu geri çekilme yatırımcıyı telaşlandırdı. Peki altın fiyatlarında yön nasıl olacak? İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı ve şunları kaydetti:
-Beklediğimiz o düşüşler geçen hafta ikinci ayağı gerçekleşmiş oldu. Şimdi üçüncü ayağını bekliyoruz. Ons altın tarafında 3 bin 100 dolar seviyesinin altına sarkmalar, gram altın tarafında tekrar 4 bin lira seviyesinin altına sarkmalar kısa vade için beklemeye devam ediyoruz.
"YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDEBİLİR"
-Mayıs sonuna kadar bu alım sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz ve haziran ayından sonra tekrar yükseliş trendi devam edebilir diye tahmin ediyorum.
-Yine bu yılla alakalı öngördüğüm 4 bin 500 lira gram altın tarafında geçerliliğini korumakta. Ons altın tarafında 3 bin 500 dolar hedef konumunda. Bu yükselişleri ikinci yarıda takip etmeyi sürdüreceğiz.