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İsrail paylaşımı yapmıştı! Gary Lineker işinden oldu

İsrail paylaşımı yapmıştı! Gary Lineker işinden oldu

Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, İsrail'i eleştirdiği paylaşımının ardından, BBC'deki yorumculuk görevini bıraktı.

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Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, BBC'deki yorumculuk görevinden 26 yılın ardından bıraktı. Kararın ardında yahudi lobisinin baskısı olduğu iddia edildi.

Lineker geçen hafta, sosyal medyada siyonizm hakkında fare illüstrasyonu içeren bir paylaşım yapmıştı. Yahudi grupların tepkisinin ardından paylaşımını silen Lineker, özür dilemişti.

64 yaşındaki efsane futbolcunun kurumla anlaşarak ayrıldığı bildirildi.

Sürekli ağladığını söylemişti

Lineker geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Müslüman değilim, Filistinli değilim. Hayatım boyunca daha kötüsünü gördüğümü hatırlamıyorum, sürekli ağlıyorum." demişti.

Öte yandan Lineker 2023 yılnda hükümetin sığınmacı karşıtı politikasını eleştirmesinin ardından BBC'deki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

1930'lu yıllarda nazi almanyasında yahudi karşıtı propaganda materyallerinde fare görselleri kullanılıyordu.

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