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Muslera imza gününde taraftarla buluştu gergin anlar yaşandı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi. Organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle imza gününde gergin anlar yaşandı.

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İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.

İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.

Muslera imza gününde taraftarla buluştu gergin anlar yaşandı - Resim: 0

Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

Muslera imza gününde taraftarla buluştu gergin anlar yaşandı - Resim: 1

Muslera imza gününde taraftarla buluştu gergin anlar yaşandı - Resim: 2

Muslera imza gününde taraftarla buluştu gergin anlar yaşandı - Resim: 3

Muslera imza gününde taraftarla buluştu gergin anlar yaşandı - Resim: 4

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