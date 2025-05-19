Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu silahla ateş ederek kutlayan kişi yakalandı
Bağcılar'da, Galatasaray'ın şampiyonluğunu havaya pompalı tüfekle ateş ederek kutlayan kişi, gözaltına alındı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından kentin birçok noktasında kutlamalar yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şampiyonluğu havaya pompalı tüfekle ateş ederek kutladığı belirlenen K.T. (25) gözaltına alındı.
Olayda kullandığı silahla yakalanan K.T. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldı.
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