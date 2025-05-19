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İstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var, oyun oynayan çocuğa da kurşun isabet etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var, oyun oynayan çocuğa da kurşun isabet etti

Gaziosmanpaşa’dan son gelen haber korkunç! Çocuk parkında yüzleri maskeli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu 1 kişi öldü, parkta oynayan çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

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Dün akşam, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki çocuk parkına gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, bankta oturan Fatih K. (21), Utku K. (16) ile Yüksel E'ye (22) silahla ateş etti.

Parkta oynayan 6 yaşındaki çocuk da yaralandı

Parkta oynadığı sırada koluna kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mustafa Ş. ile saldırının hedefindeki 3 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fatih K. hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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