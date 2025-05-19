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ABD bankacılık sektöründe dev birleşme

ABD bankacılık sektöründe dev birleşme

ABD merkezli Capital One Financial Corporation, finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren Discover Financial Services’ı satın alma işlemini resmi olarak tamamladı. 35,5 milyar dolarlık dev anlaşma, yalnızca ABD’de değil küresel finans dünyasında da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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İlk kez Şubat 2024’te kamuoyuna duyurulan ve tamamen hisse senedi takası yoluyla gerçekleşen satın alma, Amerika bankacılık tarihindeki en büyük birleşmelerden biri oldu. ABD’li düzenleyici kurumların nisan ayında onay verdiği anlaşma, 2025 Mayıs ayı itibarıyla nihai sürecini tamamladı.

Anlaşma çerçevesinde Discover hissedarları, her bir Discover hissesi karşılığında 1,0192 adet Capital One hissesi aldı. Bu paylaşım sonucunda yeni oluşan birleşik şirketin yüzde 60’ı Capital One hissedarlarına, yüzde 40’ı ise Discover hissedarlarına ait olacak.

İKİ DEV KART DEVİ TEK ÇATI ALTINDA

Bu birleşme, özellikle kredi kartı pazarında küresel dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Capital One ve Discover, ABD’nin en büyük kredi kartı sağlayıcıları arasında yer alıyor. Discover’ın doğrudan sahip olduğu ödeme ağı ve Capital One’ın tüketici kredi pazarındaki güçlü pozisyonu birleşince, ortaya son derece rekabetçi bir yapı çıktı.

Yeni yapının, Visa ve Mastercard gibi geleneksel devlerle daha güçlü rekabet edebileceği öngörülüyor. Discover’ın kendi ödeme altyapısına sahip olması, Capital One’a bu ağ üzerinden doğrudan işlem yapma ve maliyetleri düşürme avantajı sağlayacak.

ABD
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