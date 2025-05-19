Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Vatikan'da bir araya geldiği yeni Papa 14. Leo'yu resmen Türkiye'ye davet etti. Bartholomeos, Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortusu'na denk gelen kasım ayı sonunu Papa’ya önerdi. Papa'nın bu öneriye sıcak baktığı, ancak ziyaretin bu tarihten önce de gerçekleşebileceği belirtiliyor.

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Papa 14. Leo, Hristiyan dünyası için büyük önem arz eden Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirmesi gündemde olan Türkiye ziyaretine resmen onay verdi.

Euronews Türkçe’den Esma Çakır'ın haberine göre; Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortusu'na denk gelen Kasım ayı sonunu Papa’ya önerdi.

Papa 14. Leo’nun dün gerçekleştirilen göreve başlama törenine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Patrik Bartholomeos ve Patrikhaneden bir heyet, bu sabah Vatikan’da Papa ile bir araya geldi.

Bu vesileyle Patrik, Papa 14. Leo’ya Türkiye’ye gelmesi için resmi daveti iletti.

Vatikan’ın da bu tarihi değerlendirmeye aldığı, ancak ziyaretin bunun öncesinde de gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Bu ziyaretin hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek. Böylece Papa’nın ziyareti, bir “devlet ziyareti” statüsünde yapılacak.

Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından da Patrikhane için İstanbul ve İznik’e geçmesi planlanıyor.

PAPA FRANCIS'İN VASİYETİ

Papa 14. Leo, Türkiye’yi ziyaret eden beşinci Katolik lider olacak. Türkiye'ye 2014 yılında giden Papa Francis'in yanı sıra, Papa 6. Paul (1967), Papa 2. Jean Paul (1979) ve Papa 16. Benedikt (2006) de birer ziyarette bulunmuştu.

Papa 6. Paul temmuz ayında, diğer üç papa ise yine Aziz Andreas Yortusu nedeniyle Kasım sonunda Türkiye’ye gitmişti.

21 Nisan’da vefat eden Papa Francis, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü için bu kente gitmeyi çok arzu etmiş, değişik vesilelerle bunu dile getirmişti.

11 yıl önce kutsal topraklara ziyareti sırasında Papa’nın Patrik Bartholomeos ile bunu planladığı ve “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik’e gitsin” diye sözlü bir vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.