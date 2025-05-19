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44 katlı apartmandan düşen kişi ile üzerine düştüğü bisikletli öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
44 katlı apartmandan düşen kişi ile üzerine düştüğü bisikletli öldü

Japonya'nın Osaka kentinde yüksek katlı apartmandan düşen kişi ile caddede üzerine düştüğü bisikletli hayatını kaybetti.

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NHK'nin haberine göre, 44 katlı apartmandan bir kişi düştü. Binadan düşen kişi, caddede bisikletle seyreden 50'li yaşlarda kişiye çarptı.

İhbar sonrası, kolluk kuvvetleri ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Düşen kişinin 70'li yaşlarda olduğu ve yüksek apartmanda ikamet ettiği belirtildi.

Resmi Kyodo ajansına göre, iki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin kent savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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