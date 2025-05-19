Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı
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Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı otomobilin motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracını yan yolda durdurdu.
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Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Sürücü Celal Alaz Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.
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