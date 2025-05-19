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Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı

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Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı - Resim: 1

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı otomobilin motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracını yan yolda durdurdu.

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Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı - Resim: 2

Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı - Resim: 3

 İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Eyüpsultan'da lüks otomobil alev alev yandı! Sürücü bakın kimin oğlu çıktı - Resim: 4

Sürücü Celal Alaz Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

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