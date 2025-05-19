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Çorum'da 3 dilenci, zabıtaya yakalandı: 5 saatte topladıkları para inanılır gibi değil

Çorum'da 3 dilenci, zabıtaya yakalandı: 5 saatte topladıkları para inanılır gibi değil

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı. Dilenciler, parayı yaklaşık 5 saatte topladıklarını belirtti.

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Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda dilenirken yakalanan Dursun S. (44), Döne S. (71) ve Cevdet A. (58), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Dilencilerin üzerlerinde toplam 24 bin 665 lira bulundu.

Çorum'da 3 dilenci, zabıtaya yakalandı: 5 saatte topladıkları para inanılır gibi değil - Resim: 0

Zabıta ekiplerinin sorusu üzerine dilenciler, parayı yaklaşık 5 saatte topladıklarını belirtti.

Söz konusu paraya el konulurken, dilencilerin her birine 1406 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum'da 3 dilenci, zabıtaya yakalandı: 5 saatte topladıkları para inanılır gibi değil - Resim: 1

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