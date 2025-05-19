BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,71
ALTIN 4.033,42
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Altun'dan Büyükelçi Şen için taziye mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan Büyükelçi Şen için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için başsağlığı diledi.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyükelçi Erdeniz Şen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığımız Valetta Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Büyükelçimizin kıymetli ailesine sabırlar diliyor, sevenlerine, Hariciye Teşkilatımıza ve tüm diplomasi camiasına başsağlığı diliyorum."

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yol yapım çalışmaları esnasında yaşandı! Feci olayda sürücü hayatını kaybetti
Yol yapım çalışmaları esnasında yaşandı! Feci olayda sürücü hayatını kaybetti
Edirne açıklarında balıkçı teknesinde 92 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne açıklarında balıkçı teknesinde 92 düzensiz göçmen yakalandı
Kansere yakalanan Biden'dan ilk açıklama
Kansere yakalanan Biden'dan ilk açıklama
Çorum'da 3 dilenci, zabıtaya yakalandı: 5 saatte topladıkları para inanılır gibi değil
Çorum'da 3 dilenci, zabıtaya yakalandı: 5 saatte topladıkları para inanılır gibi değil
Alanya'da turist döven işletme mühürlendi! Kaymakam açıklama yaptı
Alanya'da turist döven işletme mühürlendi! Kaymakam açıklama yaptı
Isparta'da kanyonda üzücü olay! Üniversite öğrencisi suya düşerek kayboldu
Isparta'da kanyonda üzücü olay! Üniversite öğrencisi suya düşerek kayboldu
Giresun'da bir paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü
Giresun'da bir paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze sorusuna cevap vermedi
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze sorusuna cevap vermedi
Aydın'da korkutan deprem
Aydın'da korkutan deprem
İnter-Napoli şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı tarih belli oldu
İnter-Napoli şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı tarih belli oldu
PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi
PKK silahları ne zaman bırakacak? Numan Kurtulmuş tarih verdi