İletişim Başkanı Altun'dan Büyükelçi Şen için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için başsağlığı diledi.Abone ol
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyükelçi Erdeniz Şen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığımız Valetta Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Merhum Büyükelçimizin kıymetli ailesine sabırlar diliyor, sevenlerine, Hariciye Teşkilatımıza ve tüm diplomasi camiasına başsağlığı diliyorum."
Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybetti.