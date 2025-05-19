AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'diktatör' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'yerel bir diktatör' olarak niteleyen CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, 'Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar Avrupa faşistleridir" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEMLERİNİN ÇOĞU AVRUPA AŞIRI SAĞININ KOPYASIDIR"

Çelik, paylaşımını şöyle sürdürdü:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur.