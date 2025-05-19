Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Görüşmenin anlamlı geçtiğini söyleyen Putin, "Ukrayna ile anlaşma sağlanırsa ateşkes mümkün. İki tarafa da uyacak tavizler verilmeli." dedi.

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Rusya- Ukrayna savaşında silahların susması için son haftalarda diplomasi trafiği hızlandı. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PUTİN: UKRAYNA İLE ANLAŞMA SAĞLANIRSA ATEŞKES MÜMKÜN

Kritik görüşme 2 saatten fazla sürdü. Telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Rusya lideri Vladimir Putin'den geldi. Putin, "Ukrayna ile anlaşma sağlanırsa ateşkes mümkün. İki tarafa da uyacak tavizler verilmeli." dedi.

İSTANBUL ZİRVESİ, TARAFLARIN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Putin, Trump'la telefon görüşmesinde İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti. Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekteki barış görüşmelerine ilişkin memorandum üzerinde Ukrayna ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

BEYAZ SARAY: RUSYA BARIŞA İSTEKLİ DEĞİLSE, "BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL" DERİZ

Öte yandan Trump-Putin görüşmesinden önce basın toplantısı düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Ukrayna konusunda çıkmaz var. Putin Ukrayna savaşından nasıl çıkacağını bilmiyor gibi görünüyor. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

TRUMP: ATEŞKES MÜZAKERELERİ HEMEN BAŞLAYACAK

Kritik görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, Putin'le görüşmenin iyi geçtiğini belirterek, "Putin ile iki saatlik görüşmenin ruhu ve tonu mükemmeldi. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak. Vatikan görüşmelere ev sahipliği yapma konusunda çok istekli." ifadelerini kullandı.

"PUTİN, ABD İLE GENİŞ KAPSAMLI TİCARET YAPMAK İSTİYOR"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi konusunda Ukrayna, AB, Fransa, İtalya, Almanya ve Finlandiya'yı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, Rusya'nın Ukrayna ile savaş sona erdiğinde ABD ile geniş kapsamlı ticaret yapmak istediğini belirterek, "Ben de bu fikre katılıyorum" dedi.