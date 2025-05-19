BIST 9.668
DOLAR 38,84
EURO 43,70
ALTIN 4.038,09
HABER /  DÜNYA

İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail'i Eurovision'dan men edin!

İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail'i Eurovision'dan men edin!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası yarışmalardan ve etkinliklerden men edilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid'de bir kültür etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Üç yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı." dedi.

Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Sanchez, "İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı ayrıca, "Hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Eurovision'a katılması, İspanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar'ın talebiyle devlet televizyonu RTVE, Eurovision öncesinde nisan ayında Avrupa Yayın Birliğine (EBU) bir mektup yollayarak, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'in Eurovision'a katılmasının engellenmesi için iç tartışma başlatılmasını istemiş ancak bu kabul edilmemişti.

RTVE, tepkisini Eurovision sırasında da ekranlara taşırken, ikinci yarı finalde İsrail'in temsilcisi sahneye çıkacağı sırada RTVE'nin festival yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımının tartışılmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bini aştı. Bunların 15 binden fazlası çocuk. Bu herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." demişti.

EBU, bu ve benzeri ifadelerin final gecesi İsrail'e karşı kullanılması halinde RTVE'yi ceza almakla tehdit ederken, İspanya devlet televizyonu da Eurovision canlı yayınına geçmeden önce "İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj paylaşmıştı.

Bu olayların ardından İspanya'da aşırı sağcı Vox partisi, RTVE Genel Müdürü Jose Pablo Lopez'in istifasını istemişti.

İspanya'da Sumar ittifakının ortaklarından Birleşik Sol (IU) ve muhalefetteki Podemos partileri ise İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Sanchez'in sadece bu ülkenin Eurovision'dan men edilmesini savunmasını eleştiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de ana muhalefet, Gazze Şeridi'nin yönetiminin Mısır'a bırakılmasını önerdi
İsrail'de ana muhalefet, Gazze Şeridi'nin yönetiminin Mısır'a bırakılmasını önerdi
Erzincan'daki tarihi Kemaliyeliler Taş Yolu tırın tünele sıkışması sonucu ulaşıma kapatıldı
Erzincan'daki tarihi Kemaliyeliler Taş Yolu tırın tünele sıkışması sonucu ulaşıma kapatıldı
Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tokat'ta tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
Tokat'ta tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme açıklamasına cevap vermekten kaçındı
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme açıklamasına cevap vermekten kaçındı
Türkiye'den Yunan makamlarına tepki: Mesnetsiz çabaların hükmü yok!
Türkiye'den Yunan makamlarına tepki: Mesnetsiz çabaların hükmü yok!
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı İstanbul Boğazı'nda yapıldı
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı İstanbul Boğazı'nda yapıldı
Dursun Özbek duyurdu: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek duyurdu: Takımdan gitmek istiyor
İletişim Başkanı Altun'dan Büyükelçi Şen için taziye mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan Büyükelçi Şen için taziye mesajı
Yol yapım çalışmaları esnasında yaşandı! Feci olayda sürücü hayatını kaybetti
Yol yapım çalışmaları esnasında yaşandı! Feci olayda sürücü hayatını kaybetti
Edirne açıklarında balıkçı teknesinde 92 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne açıklarında balıkçı teknesinde 92 düzensiz göçmen yakalandı
Kansere yakalanan Biden'dan ilk açıklama
Kansere yakalanan Biden'dan ilk açıklama