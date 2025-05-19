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HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan, Sırbistan'da temaslarda bulundu

Bakan Fidan, Sırbistan'da temaslarda bulundu

Bakan Fidan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ve Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Skrijelj ile görüştü.

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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sırbistanlı yetkililerle bir araya geldi.

Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic'i elçilikte kabul eden Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorliç ile de görüştü.

Fidan, Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Skrijelj'i de elçilikte kabul etti.

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