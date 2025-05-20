BIST 9.668
DOLAR 38,84
EURO 43,72
ALTIN 4.016,99
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken diktatör ve Hz. Yusuf benzetmesi

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken diktatör ve Hz. Yusuf benzetmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde zehir zemberek bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hitler ve Esed'e benzetirken, İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar için "O hapishaneleri rakiplerin atıldığı kuyular olarak görenler bilsin ki biz o kuyulardan Yusuf'lar gibi çıkacağız" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tansiyonu yükselten konuşmaları hız kesmeden devam ediyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin altıncısını İzmir'de yapan Özel'in benzetmeleri, tartışma konusu oldu.

Özel, "Erdoğan'dan bir dünya lideri, küresel lider çıkarmak mümkün değildir. Zaten yerelde demokrat değilsen küresel bir lider olamazsın ve buradan gözünün içine baka baka söylüyorum. Sen küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün; otokratsın. Tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar bu milletten korksun ve emin olun ki yenileceksiniz. " dedi.

Özel, Silivri'nin muhalifler için "toplama kampına" dönüştüğünü iddia ederken "İktidar bugün Silivri’yi ve diğer hapishaneleri muhaliflerin hapsedildiği toplama kamplarına dönüştürmüştür. Hitler’in Stadelheim Hapishanesi, Esad’ın Sedneyası neyse Erdoğan’ın da Silivri’si odur, muhalifler için birer toplama kampıdır. O hapishaneleri rakiplerin atıldığı bir kuyu olarak görenler bilsin ki biz o kuyulardan Yusuflar gibi çıkacağız. İktidarını hapishane duvarlarıyla ayakta tutmak isteyenler bilsin ki biz o duvarları demir dağı nasıl erittiysek öyle eritip çıkacağız. " dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra 12. kattan atlayıp intihar etti
Adana'da kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra 12. kattan atlayıp intihar etti
Esenyurt'ta çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı
Esenyurt'ta çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı
İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğünde İsrail'e "Gazze'ye saldırıları durdur" çağrısı
İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğünde İsrail'e "Gazze'ye saldırıları durdur" çağrısı
Rusya'da Apple'a para cezası
Rusya'da Apple'a para cezası
Ali Koç - Jose Mourinho görüşmesinden ayrılık kararı çıkabilir
Ali Koç - Jose Mourinho görüşmesinden ayrılık kararı çıkabilir
Trump: Rusya ve Ukrayna savaşın sonu için müzakerelere başlayacak
Trump: Rusya ve Ukrayna savaşın sonu için müzakerelere başlayacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'diktatör' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'diktatör' tepkisi
BM: Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi
BM: Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi
Bakan Fidan, Sırbistan'da temaslarda bulundu
Bakan Fidan, Sırbistan'da temaslarda bulundu
İsrail yaklaşık 80 gündür Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin vermiyor
İsrail yaklaşık 80 gündür Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin vermiyor
Galatasaray’dan resmi ‘Osimhen’ atağı: Bütçeyi hazır edeceğiz
Galatasaray’dan resmi ‘Osimhen’ atağı: Bütçeyi hazır edeceğiz
Fransa genelinde taksi şoförleri eylem düzenledi
Fransa genelinde taksi şoförleri eylem düzenledi