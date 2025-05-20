Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken diktatör ve Hz. Yusuf benzetmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde zehir zemberek bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hitler ve Esed'e benzetirken, İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar için "O hapishaneleri rakiplerin atıldığı kuyular olarak görenler bilsin ki biz o kuyulardan Yusuf'lar gibi çıkacağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tansiyonu yükselten konuşmaları hız kesmeden devam ediyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin altıncısını İzmir'de yapan Özel'in benzetmeleri, tartışma konusu oldu.

Özel, "Erdoğan'dan bir dünya lideri, küresel lider çıkarmak mümkün değildir. Zaten yerelde demokrat değilsen küresel bir lider olamazsın ve buradan gözünün içine baka baka söylüyorum. Sen küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün; otokratsın. Tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar bu milletten korksun ve emin olun ki yenileceksiniz. " dedi.

Özel, Silivri'nin muhalifler için "toplama kampına" dönüştüğünü iddia ederken "İktidar bugün Silivri’yi ve diğer hapishaneleri muhaliflerin hapsedildiği toplama kamplarına dönüştürmüştür. Hitler’in Stadelheim Hapishanesi, Esad’ın Sedneyası neyse Erdoğan’ın da Silivri’si odur, muhalifler için birer toplama kampıdır. O hapishaneleri rakiplerin atıldığı bir kuyu olarak görenler bilsin ki biz o kuyulardan Yusuflar gibi çıkacağız. İktidarını hapishane duvarlarıyla ayakta tutmak isteyenler bilsin ki biz o duvarları demir dağı nasıl erittiysek öyle eritip çıkacağız. " dedi.