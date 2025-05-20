Volkan Demirel'den Ali Koç'a: Bence eylül ayı doğru bir ay değil

Fenerbahçe'ni eski başarıyı kalecisi Volkan Demirel, Fenerbahçe-Eyüpspor maçında yaşananları ve eyül ayında yapılacak kongre sürecini değerlendirdi.

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Süper Lig'in 36'ncı haftasında evinde Eyüpspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçtan 2-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko kaydederken, futbolcuların ıslıklanması ve yönetime yönelik yapılan protestolar maça damga vurdu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kaptanı Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin Eyüpspor maçında yaşananları ve kongre sürecini değerlendirdi.

"BENCE EYLÜL AYI DOĞRU BİR AY DEĞİL"

Asist Analiz'in YouTube kanalında yayınlanan programında konuşan Demirel, "Eylül ayındaki seçime kadar birçok şey olgunlaşacak. Hoca değişecekse hoca değişecek, oyuncular alınacak, transferler yapılacak. Bence eylül ayı doğru bir ay değil" dedi.

"Bir sürü sürece girilecek ve yine Fenerbahçe'ye zarar verecek" diyen Demirel, "Fenerbahçe yine başlarken sorunlu başlayacak gibi geliyor, benim fikrim. Ama tabii ki bu karar devam edecek mi, gündem değişebiliyor. Yarın ne getirir, kongre tarihi erkene mi alınır yoksa sezon sonuna mı kalır zaman gösterecek. Akılda soru işareti kalmadan başlamak en doğrusu" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCU GOL ATINCA ISLIKLANMAZ"

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu, Eyüpspor maçındaki tepkilerle ilgili de konuştu. Demirel, "Ben de yaşadım bunları son oynadığım dönemde. Yine seçim vardı, maçlara çıkıyorduk ve şampiyonluğa gidiyorduk. Bunlar hep oyuncuyu yorar. Dün takım gol atıyor, ıslıklanıyor. Olmaz. Kim olursa olsun. Futbolcu gol atınca ıslıklanmaz veya rakip takıma gol atınca ofsayt verildi diye hakemin kararını ıslıklayamazsın. Sen Fenerbahçelisin! Ayrışmayalım arkadaşlar" dedi.

"BEN DE ZAMANINDA ÖYLE ANLADIM"

Volkan Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de kongre üyesiyim. Gittiğimizde oy vermeye, herkesin bir düşüncesi var. Verecek oyunu. Ama siz sahadaki oyuncuya gol attı diye bu tepkiyi veremezsiniz. Maç biter. Bağırırsın, çağırırsın. En-Nesyri gol atıyor, taraftar ıslıklıyor. En-Nesyri'de bana yapıldı zannediyor. Ama öyle anlar, ben de zamanında öyle anladım. Doğru yol değil."



"YİNE YANLIŞLAR YAPILACAK"

Yeni sezona değinen Volkan Demirel, "Zaten bunun sosyal medyası var, isteyen istediği gibi konuşuyor. Belki bize de kızıyorlar ama benim için aslolan Fenerbahçe'dir. Ben ortadayım, benim için Fenerbahçe önemli" dedi ve şunları söyledi:

"Fenerbahçe camiasındaki herkese de saygım sonsuzdur. Doğru yerlerde doğru kararların alınması gerekiyor. Şimdi duyuyorum, o gelsin bu gitsin... Bakın yine yanlış olacak. Yine yanlışlar yapılacak. Böyle olursa birisinin demesiyle ben bunu getiririm, götürür demeyle olmaz. Bir odada toplanılacak, gerekiyorsa kavga edilecek ama dışarı çıktı mı sarmaş dolaş o mesajı vereceksiniz." (Kaynak: Türkiye gazetesi)