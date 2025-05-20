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Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının planı belli oldu

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının planı belli oldu

Şampiyon Galatasaray'da kutlamaların ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Galatasaray'ın planı belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Toplamda 25. kez bu başarıyı tadan ve logosuna 5. yıldızı takan sarı - kırmızılıların şampiyonluk kutlaması için yapılan plan belli oldu.

Görkemli bir kutlama yapmak isteyen ve tarihi 25 Mayıs Pazar olarak belirleyen Galatasaray Yönetimi, Yenikapı'da şölen gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği'ne izin başvurusu yaptı.

Futbol takımının Göztepe deplasmanı sonrası Taksim'de toplanacağı ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak olan üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacağı öğrenildi.

Işık ve drone şovlarının olacağı kutlama için dünyaca ünlü sanatçılarla da görüşme halinde olunduğu belirtilirken, şarkıcı Emir Can İğrek'in 5. yıldıza özel marş hazırladığı kaydedildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını ise son hafta Başakşehir ile oynanacak maçtan sonra RAMS Park'ta kaldıracağı öğrenildi.

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