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Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı, hesaplarınızı kontrol edin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı, hesaplarınızı kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

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SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

"SED ödemesini hesaplara yatırdık."

Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

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