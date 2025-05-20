Bugün YPG ve Suriye için kritik gün! Türkiye Washington'da ABD ile masaya oturuyor

ABD ile Türkiye bugün Washington'da çok önemli bir çalışma toplantısında buluşuyor. Toplantı YPG'nin geleceği açısından da önemli. Zira Türkiye masaya YPG yerine 4 ülkeden oluşan ortak operasyon gücü planı ile oturacak. ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi, IŞİD ve Suriye'ye yaptırımların kaldırılması diğer önemli konular.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı, 20 Mayıs'ta Washington'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığında bir heyet temsil edecek. ABD heyetinin başkanlığını ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau yapacak. İki dışişleri bakan yardımcısının eş başkanlığında yapılacak toplantılar hem zamanlama hem de içerik açısından Türkiye-ABD arasında yeni bir iş birliği sürecini göstermesi açısından önem taşıyor.

Erdoğan istedi yaptık

Suriye konusunda en üst düzeyli kapsamlı görüş alışverişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında 5 Mayıs'ta yapılan telefon görüşmesinde ele alındığı biliniyor. Trump, 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamayla Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasına karar verdiğini, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerin etkili olduğunu söyledi.

Asıl sürpriz ise, Trump'ın 14 Mayıs günü bulunduğu Riyad'da Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşmesi oldu. Trump ve Prens Selman'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya telekonferans yoluyla katıldı.

Riyad toplantısından bir gün sonra ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Antalya'da üçlü bir toplantı daha gerçekleştirdiler. Antalya'daki buluşma, Trump-Şara arasında yapılan toplantıda ele alınan konuların daha ileri götürülmesi ve bu ilişkinin ilerlemesi sürecinde Türkiye'nin oynayacağı rolün belirlenmesi açısından önemli oldu.

Washington'daki görüşme herşeyi somutlaştıracak

Washington'da bugün yapılacak toplantının ise belirlenen öncelikli konular üzerinde bundan sonraki dönemde atılacak adımların ve uygulama takviminin somutlanmasına odaklanacağı kaydedildi. Türkiye ve ABD heyetleri, Suriye politikalarındaki önceliklerin üzerinde duracaklar ve özellikle güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda iş birliği olanaklarını ele alacaklar.

IŞİD'in durumu

IŞİD ile mücadelenin Ankara-Washington hattında yapılan her toplantıda ele alındığı gibi bu görüşmede de gündeme geleceği, özellikle Türkiye'nin yeni Suriye yönetimine bu konuda verdiği desteğin değerlendirileceği kaynakların verdiği bilgiler arasında yer alıyor. Yaklaşık 10 bin IŞİD üyesinin tutulduğu cezaevleri ile bunların yaklaşık 50 bin kadar aile üyelerinin tutulduğu kampları mevcut durumda ana omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrol ediyor. Türkiye ise YPG'yi terör örgütü olarak tanımlıyor.

Türkiye YPG yerine 4 ülkeli ortak güç planlıyor

ABD'nin Suriye'de yaklaşık bin 400 kadar askeri olduğu biliniyor.

Trump'ın Suriye'deki birliklerin çekilmesinden yana olduğu ancak IŞİD ile mücadelenin sekteye uğramaması konusunda da hassas olduğu kaydediliyor. Türkiye, ABD'nin YPG ile iş birliğini sonlandırması ve sonunda bölgeden çekilmesi sürecini kolaylaştırmak amacıyla Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan ile ortak bir mekanizma geliştirmeye çalışıyor. Bu ülkelerin yakında Suriye topraklarında ortak operasyon merkezi kurması beklentiler arasında.