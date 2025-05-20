BIST 9.604
DOLAR 38,86
EURO 43,86
ALTIN 4.017,65
HABER /  EKONOMİ

Polisan Holding çalışan öneri sistemi Polifikir'i hayata geçirdi

Polisan Holding çalışan öneri sistemi Polifikir'i hayata geçirdi

Polisan Holding, çalışanların fikirlerini değerlendirmek ve kurumsal yeniliği teşvik etmek amacıyla öneri ve ödül sistemi Polifikir'i uygulamaya aldı.

Abone ol

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, öğrenen organizasyon kültürüyle küresel eğilimleri, dijitalleşme süreçlerini ve en iyi uygulamaları referans alarak kültürel dönüşüm çalışmalarını yapılandırmaya devam ediyor.

Holdingin sürekli gelişimi ve yenilikçiliği esas alan insan kaynakları politikaları doğrultusunda tasarlanan sistem, çalışanların iş süreçlerine dair önerilerini özgürce paylaşabilecekleri bir platform sunuyor.

Yeni öneri ve ödül sistemi Polifikir ile daha katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen Polisan Holding, geliştirilen ve hayata geçirilen yaratıcı çözümleri ödüllendirmek üzere değerlendirmeye de alıyor.

Polisan Holding, çalışanların motivasyonu, esenlik ve gelişimlerine yönelik birçok yeni 'çalışan deneyimi' uygulamasını bu yıl kademeli olarak devreye almayı sürdürecek.

- 'Değerlendirmelerde objektif ve ölçülebilir analitik kriterler esas alınacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Mahmut Temiz, Polifikir platformuyla çalışanların verimlilik, kalite ve maliyet optimizasyonu gibi kritik iş hedeflerine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Sistemle katılımcı yönetim anlayışını ve yenilikçi kültürü birlikte güçlendireceklerini aktaran Temiz, şu ifadeleri kullandı:

'Çalışanlarımızın yaratıcı fikir ve önerileri, üst yönetimin de dahil olduğu kurullarca adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirilecek. Değerlendirmelerde objektif ve ölçülebilir analitik kriterler esas alınacak. Öne çıkan başarılı fikirler ise ödüllendirilecek. Böylece çalışanlarımızın katılımcılığını, sinerjisini, ekip ruhunu ve motivasyonunu geliştirirken, aynı zamanda bireysel veya ekip halinde zihinsel katkılarıyla kurumsal başarımıza da doğrudan etki etmelerini hedefliyoruz.'

Temiz, yapılan işi ve inceliklerini en iyi bilenlerin, süreçlerle ilgili en yaratıcı fikir ve önerileri getirebilecek olanların, bizzat o işi yapanlar ve deneyimleyenler olduğunu bildiklerini kaydetti.

Polifikir'in henüz kısa süre önce devreye girmesine rağmen çalışanların fikir ve önerilerinin yoğun şekilde sisteme akmaya başladığını vurgulayan Temiz, şu değerlendirmesinde bulundu:

'Çalışan bağlılığı anketleri ve saha ziyaretlerinden elde edilen geri bildirimler, çalışanların görüş ve önerilerinin ödüllendirilecek olmasından da büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını gösteriyor. Polifikir'in sadece çalışan memnuniyetini değil, elde edilecek sonuçlarla müşteri memnuniyetini de destekleyeceğine inanıyoruz.'

ÖNCEKİ HABERLER
Eski FBI direktörü, olay paylaşımına yönelik iddiayı çılgınlık olarak niteledi
Eski FBI direktörü, olay paylaşımına yönelik iddiayı çılgınlık olarak niteledi
Uydu görüntülerinden çıktı! Rusya, Finlandiya sınırına sığınak yapıyor
Uydu görüntülerinden çıktı! Rusya, Finlandiya sınırına sığınak yapıyor
Kadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla yaraladı! Gözaltına alınan şüpheli adliyede
Kadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla yaraladı! Gözaltına alınan şüpheli adliyede
Sebze ve meyve fiyatlarını hizaya getirecek düzenleme! Marketler artık mecbur
Sebze ve meyve fiyatlarını hizaya getirecek düzenleme! Marketler artık mecbur
Fenerbahçe'nin yeni yıldız golcüsü belli oldu kiralık değil bonservisiyle gelecek
Fenerbahçe'nin yeni yıldız golcüsü belli oldu kiralık değil bonservisiyle gelecek
Bugün YPG ve Suriye için kritik gün! Türkiye Washington'da ABD ile masaya oturuyor
Bugün YPG ve Suriye için kritik gün! Türkiye Washington'da ABD ile masaya oturuyor
Türk markalı helva acilen geri çağırıldı! Raflardan toplatılıyor...
Türk markalı helva acilen geri çağırıldı! Raflardan toplatılıyor...
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hayfa Limanı'na "abluka uygulayacağını" duyurdu
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hayfa Limanı'na "abluka uygulayacağını" duyurdu
5 kanser ilacı geri ödeme listesinde
5 kanser ilacı geri ödeme listesinde
Volkan Demirel'den Ali Koç'a: Bence eylül ayı doğru bir ay değil
Volkan Demirel'den Ali Koç'a: Bence eylül ayı doğru bir ay değil
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı, hesaplarınızı kontrol edin
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı, hesaplarınızı kontrol edin
Kadıköy'de Galatasaray taraftarını yaralamıştı! Yakalandı
Kadıköy'de Galatasaray taraftarını yaralamıştı! Yakalandı