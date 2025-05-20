Polisan Holding çalışan öneri sistemi Polifikir'i hayata geçirdi

Polisan Holding, çalışanların fikirlerini değerlendirmek ve kurumsal yeniliği teşvik etmek amacıyla öneri ve ödül sistemi Polifikir'i uygulamaya aldı.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, öğrenen organizasyon kültürüyle küresel eğilimleri, dijitalleşme süreçlerini ve en iyi uygulamaları referans alarak kültürel dönüşüm çalışmalarını yapılandırmaya devam ediyor.

Holdingin sürekli gelişimi ve yenilikçiliği esas alan insan kaynakları politikaları doğrultusunda tasarlanan sistem, çalışanların iş süreçlerine dair önerilerini özgürce paylaşabilecekleri bir platform sunuyor.

Yeni öneri ve ödül sistemi Polifikir ile daha katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen Polisan Holding, geliştirilen ve hayata geçirilen yaratıcı çözümleri ödüllendirmek üzere değerlendirmeye de alıyor.

Polisan Holding, çalışanların motivasyonu, esenlik ve gelişimlerine yönelik birçok yeni 'çalışan deneyimi' uygulamasını bu yıl kademeli olarak devreye almayı sürdürecek.

- 'Değerlendirmelerde objektif ve ölçülebilir analitik kriterler esas alınacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Mahmut Temiz, Polifikir platformuyla çalışanların verimlilik, kalite ve maliyet optimizasyonu gibi kritik iş hedeflerine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Sistemle katılımcı yönetim anlayışını ve yenilikçi kültürü birlikte güçlendireceklerini aktaran Temiz, şu ifadeleri kullandı:

'Çalışanlarımızın yaratıcı fikir ve önerileri, üst yönetimin de dahil olduğu kurullarca adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirilecek. Değerlendirmelerde objektif ve ölçülebilir analitik kriterler esas alınacak. Öne çıkan başarılı fikirler ise ödüllendirilecek. Böylece çalışanlarımızın katılımcılığını, sinerjisini, ekip ruhunu ve motivasyonunu geliştirirken, aynı zamanda bireysel veya ekip halinde zihinsel katkılarıyla kurumsal başarımıza da doğrudan etki etmelerini hedefliyoruz.'

Temiz, yapılan işi ve inceliklerini en iyi bilenlerin, süreçlerle ilgili en yaratıcı fikir ve önerileri getirebilecek olanların, bizzat o işi yapanlar ve deneyimleyenler olduğunu bildiklerini kaydetti.

Polifikir'in henüz kısa süre önce devreye girmesine rağmen çalışanların fikir ve önerilerinin yoğun şekilde sisteme akmaya başladığını vurgulayan Temiz, şu değerlendirmesinde bulundu:

'Çalışan bağlılığı anketleri ve saha ziyaretlerinden elde edilen geri bildirimler, çalışanların görüş ve önerilerinin ödüllendirilecek olmasından da büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını gösteriyor. Polifikir'in sadece çalışan memnuniyetini değil, elde edilecek sonuçlarla müşteri memnuniyetini de destekleyeceğine inanıyoruz.'