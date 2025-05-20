Yenidoğan sarılığına dikkat! Yaz aylarında risk artıyor

Yenidoğan sarılığı, özellikle bebeklerde ilk haftalarda sıkça karşılaşılan bir durum olarak dikkat çekiyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle yaz döneminde artan dehidratasyon riskine dikkat çeken Doç. Dr. Öktem, sarılığın erken tanısının ve düzenli takibinin kritik olduğunu vurguladı.

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Sarılığın temel nedeni, kanda yükselen bilirubin maddesinin cilt ve gözlerde sararmaya yol açması olarak biliniyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda ailelere önemli bilgiler vererek, dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Doç. Dr. Öktem, yenidoğan döneminde sarılığın erken tanısının hayati önem taşıdığını belirterek, özellikle yaz aylarında artan dehidratasyon riskine karşı aileleri uyardı.

YENİDOĞAN SARILIĞINDA ERKEN TANI ÖNEMLİ

Yenidoğan sarılığının, vücutta bulunan alyuvarların içindeki hemoglobin proteininin parçalanması sonucu ortaya çıkan bilirubin maddesinin kanda yükselmesiyle oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Öktem, bu durumun özellikle ciltte ve gözlerde sararma şeklinde kendini gösterdiğini belirtti. Doç. Dr. Öktem, “Yenidoğan sarılığı, ciltte sararma ve göz kürelerinde sarılık şeklinde başlar. Eğer zamanında müdahale edilmezse, özellikle beyin gibi organlarda birikerek fonksiyonel sorunlara yol açabilir” dedi.

BİLİRBİN TAKİBİNDE YENİ TEKNOLOJİ: TRANSKUTAN CİHAZLAR

Sarılık şüphesi olan bebeklerde hızlı ve ağrısız teşhis için transkutan bilirubin cihazlarının kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Öktem, bu cihazların kan almadan cilt üzerinden ölçüm yaptığını belirtti. Doç. Dr. Öktem, “Gelişen teknoloji sayesinde cilt üzerine dokundurulan transkutan cihazlarla, kandaki bilirubin seviyesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçebiliyoruz. Ancak değerin yüksek çıkması durumunda serum bilirubin seviyesini kan testiyle doğruluyoruz” diye konuştu.

FOTOTERAPİ TEDAVİSİ İLE SARILIĞA MÜDAHALE

Tedavi yöntemlerinden biri olan fototerapi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Öktem, bu yöntemin mavi ışık kullanarak bilirubini suda çözünebilir hale getirdiğini dile getirdi. Doç. Dr. Öktem, “Fototerapi, yenidoğanlarda sarılığı tedavi etmek için en sık kullandığımız yöntemlerden biridir. Mavi ışık altında ciltte biriken bilirubini çözerek vücuttan hızlıca atılmasını sağlıyoruz” dedi.

BESLENME YENİDOĞANLARDA KRİTİK ROL OYNUYOR

Yenidoğan sarılığında anne sütü ile düzenli beslenmenin önemine değinen Doç. Dr. Öktem, “Anne sütü bebeği hem hidrasyon açısından destekler hem de bilirubinin safra yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bebeğin yeterli miktarda beslenmesi, sarılığın şiddetini azaltabilir.” ifadelerini kullandı. Anne sütü haricinde şekerli su gibi ek sıvıların verilmesinin zararlı olabileceğine dikkat çekerek, “Bu tür sıvılar bebeklerde tuz dengesini bozarak komplikasyon riskini artırabilir.” uyarısında bulundu.

YAZ AYLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yenidoğan sarılığı konusunda özellikle yaz aylarında ekstra özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Öktem, “Sıcak havalarda dehidratasyon riski artıyor. Bu nedenle bebeklerin düzenli olarak beslenmesi, yeterli anne sütü alması ve kontrollerin aksatılmaması hayati önem taşıyor.” dedi. Ailelerin sarılık belirtilerini iyi gözlemlemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Öktem, sararmanın göz aklarında veya vücutta hızla yayılması durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.