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Konut Fiyat Endeksi Nisan'da yüzde 1,5 arttı

Konut Fiyat Endeksi Nisan'da yüzde 1,5 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları Nisan 2025’te aylık yüzde 1,5, yıllık bazda ise yüzde 32,9 arttı.

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Ancak TÜFE’ye göre reel fiyatlar aynı dönemde yüzde 3,6 azaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yıllık artışlar sırasıyla yüzde 34,4, 41,9 ve 30,9 olurken, en yüksek artış Ankara’da görüldü. En düşük yıllık artış ise yüzde 25,1 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 oranında artarken, yıllık bazda nominal artış yüzde 32,9 oldu. Ancak enflasyondan arındırılmış reel artış, aynı dönemde yüzde 3,6 oranında düşüş gösterdi.

Kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini yansıtan KFE, Nisan ayında 176,4 seviyesine yükseldi. Böylece konut fiyatlarındaki artış hızı son aylara kıyasla yavaşlama eğilimi sergiledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endeksleri incelendiğinde, Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 2,7, Ankara’da yüzde 2,8 ve İzmir’de yüzde 0,2 oranında artış kaydedildi. Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 41,9 ile Ankara’da yaşandı. İstanbul’da artış oranı yüzde 34,4, İzmir’de ise yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

Bölgesel farklılıklar belirliyor

Bölgesel bazda bakıldığında, en düşük yıllık fiyat artışı yüzde 25,1 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gözlenirken, en yüksek artış ise yüzde 41,9 ile TR51 (Ankara) bölgesinde kaydedildi. Doğu Anadolu’yu kapsayan TRA bölgesinde yıllık artış oranı yüzde 37,5 olarak açıklandı.

TÜFE’ye göre düzeltilmiş reel endeks, konut fiyatlarındaki artışın enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ortaya koydu. Nisan ayında yıllık bazda reel fiyatların yüzde 3,6 oranında azaldığı hesaplandı.

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