Assan Panel'in Birleşik Krallık tesisinin temelleri atıldı

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Panel, Avrupa'daki büyüme planları doğrultusunda Birleşik Krallık'ın Suffolk bölgesinde kuracağı yeni üretim tesisinin temelini attı.

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Holdigden yapılan açıklamaya göre, Suffolk'ta yer alan Freeport East bölgesinde yükselecek yeni tesis, 45 milyon sterlinlik yatırımla İngiltere ve Avrupa pazarına Assan Panel'in yüksek teknoloji ürünlerini sunacak.

Stratejik lokasyonu sayesinde Avrupa pazarı için önemli rol üstlenen bölgedeki Gateway 14 yerleşkesinde atılan temelle Assan Panel'in bölgedeki yatırımı resmen başlamış oldu.

Yeni tesis, Assan Panel'in sürdürülebilirlik vizyonu, AR-GE gücü ve yüksek teknolojili ürünleriyle Avrupa pazarında rekabet avantajı oluşturacak. Yıl sonunda tamamlanması planlanan tesisle Birleşik Krallık ve çevre pazarlara lojistik avantajlarla doğrudan erişim sağlanacak.

Assan Panel tesisinin inşa süreci, geçen martta Freeport East ile imzalanan yeşil sanayi dönüşümünde ortak hareket etmeyi amaçlayan mutabakat zaptını takiben başladı.

Yeni tesis, enerji verimli yalıtım ve cephe sistemleri üretimine odaklanarak hem Birleşik Krallık'ın hem de Avrupa'nın karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunacak.

Tesisin enerji ihtiyacının tamamı güneş enerjisinden sağlanacak. Bu yönüyle yatırım, Freeport East bölgesinin sanayide yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırma hedefiyle de uyum gösteriyor.

- 'Yatırım, Türk sanayisinin global ölçekteki rekabet gücünün de önemli bir göstergesi olacak'

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Assan Panel'in Avrupa pazarındaki kalıcı varlığı için önemli bir eşiği geride bıraktıklarını belirtti.

Kayabaşı 'Bu yatırım, sadece şirketimizin değil, aynı zamanda Türk sanayisinin global ölçekteki rekabet gücünün de önemli bir göstergesi olacak. Yeni tesisimizle İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarında büyümeyi, ülkemizin üretim gücünü daha fazla coğrafyaya taşımayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar da yurt dışı yatırımlarında edindikleri tecrübe ve teknik kabiliyetle Birleşik Krallık'ta kuracakları üretim üssünün önemli avantajlar sağlayacağını vurguladı.

Akar, Assan Panel'in, SmartCore, Güneş Enerji Sistemi uyumlu taş yünü panel gibi yaratıcı teknolojileriyle Avrupa regülasyonlarını şimdiden karşılayan, yangın dayanımı yüksek ve sürdürülebilir çözümler sunduklarının altını çizerek, 'Avrupa pazarına yakın konumuyla bize stratejik avantaj sağlayacak yeni tesisimiz sayesinde, sertifikalandırılmış ürün kalitemiz ve müşteri odaklı üretim anlayışımızla Avrupa pazarında güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Freeport East CEO'su Steve Beel de Assan Panel'in yeni tesisinin, Freeport East'in firmalara sunabileceği uluslararası yatırım, düşük karbonlu inovasyon ve bölgesel büyüme için oluşturduğu güçlü platformun bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.