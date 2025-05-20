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Eşiyle görüşemeyince evin camına attı! Kayınpederini ve baldızını yaraladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşiyle görüşemeyince evin camına attı! Kayınpederini ve baldızını yaraladı

Esenyurt'ta, boşanma aşamasındaki eşiyle görüşemeyince evin penceresine doğru attığı kimyasal maddeyle kayınpederini ve baldızını yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 19 suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta ailesinin yanında yaşamaya başlayan boşanma aşamasındaki eşi A.K'nin kaldığı evin önüne giden bir kişinin, evin penceresine doğru attığı kimyasal maddeyle kayınpederi ve baldızını yaralamasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

19 suçtan kaydı

19 suçtan kaydı bulunan H.K'nin kimyasal maddeli saldırısı sonucu kayınpederi Z.Y'nin (64) göz kısmında, baldızı A.Y'nin (32) ise kolunda yanık olduğu belirlendi.

Bu kapsamda aranırken Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Sütlüce Sokak'taki boş bir inşaatta intihar edeceğini söyleyen şüpheli, ilçe polis ekiplerince engellendi. Hakkında intihara teşebbüs etmekten işlem yapılan ve Esenyurt Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine teslim edilen H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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