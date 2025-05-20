Altın tepetaklak! Bu fiyatlara şaşırmayın İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin geldi, gram fiyatı...

Altın fiyatları zirveleri gördükten sonra düşüşe geçti. Bu geri çekilme yatırımcıyı telaşlandırdı. Bugün de düşüş devam ediyor. Uzmanlara göre ani yükseliş sonrası bu çekilmeler normal... Dün piyasalar kapalıydı. Bugün altın fiyatlarında son durum ne?