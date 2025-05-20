Altın tepetaklak! Bu fiyatlara şaşırmayın İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin geldi, gram fiyatı...
Nisan ayında zirveleri gören altın, Mayıs ayında düşerek yatırımcıların, düğün yapacakların ve altın borcu olanların yüzünü güldürdü. Haftanın ikinci gününde altında değer kaybı sürüyor. Yakın vadede altın piyasasında nasıl bir tablo bekleniyor? Yükseliş ne zaman başlayacak? İşte altın piyasasında son durum
Altın fiyatları zirveleri gördükten sonra düşüşe geçti. Bu geri çekilme yatırımcıyı telaşlandırdı. Bugün de düşüş devam ediyor. Uzmanlara göre ani yükseliş sonrası bu çekilmeler normal... Dün piyasalar kapalıydı. Bugün altın fiyatlarında son durum ne?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 733, Cumhuriyet altını 26 bin 841 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 3 bin 221 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu düşürmesi mevcut risklerin varlığını koruduğuna işaret etti.
Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 190 dolar seviyesinin destek, 3 bin 320 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.