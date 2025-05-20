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YDS-İngilizce başvuruları başladı

YDS-İngilizce başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS-İngilizce) başvuruları başladı.

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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Mayıs'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-YDS-İngilizce Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

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