Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! Savcılık kararını verdi
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in 24 Ocak 2022'de vefat etmişti. Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Girik'in ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğunu öne sürerek İstanbul'daki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusu yapmıştı. Savcılık soruşturmayı tamamladı.
Usta oyuncu Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Soruşturma tamamlandı
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.
Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu.
Kusur tespit edilmediği belirtildi
Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.