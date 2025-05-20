Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddia edilmişti! Savcılık kararını verdi

Soruşturma tamamlandı

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.