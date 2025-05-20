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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

MHP lideri Bahçeli, Galatasaray'ı kutladı. Bahçeli "Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25'inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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