KKTC’den Türkiye vatandaşlarına konut alımında yeni haklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), konut edinimi konusunda önemli bir düzenlemeye imza attı.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan "Yasa Gücünde Kararname" ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC’den konut satın alma hakları genişletildi.

Yeni kararnameyle birlikte, daha önce KKTC'den yalnızca 3 daire veya 1 villa/müstakil ev alabilen Türkiye vatandaşlarının bu sınırları artırıldı. Artık 6 daire ve 3 müstakil ev ya da villa edinme hakkı bulunuyor.

KKTC hükümeti, yalnızca Türkiye vatandaşları için değil, diğer yabancı uyruklular için de düzenlemeye gitti. Önceden 1 daire veya 1 villa alabilen yabancılar, artık 3 daire veya 2 müstakil ev/villa sahibi olabilecek.

Kararname 16 Mayıs'ta Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete’de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren kararname, yabancı yatırımcılar ve konut edinmek isteyen bireyler tarafından memnuniyetle karşılandı. Düzenlemenin, KKTC emlak piyasasında hareketliliği artırması bekleniyor.