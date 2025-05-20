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Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'ndan İsrail kararı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'ndan İsrail kararı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son saldırılarının güvenlik endişelerini artırmasıyla Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 8 Haziran’a kadar uzattı.

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Lufthansa Grubu, 4 Mayıs’ta askıya alınan Tel Aviv uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 8 Haziran günü sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

Grup, Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya almıştı.

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında çukur oluştuğu aktarılmıştı. Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük kapsamlı hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş, uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.

Husiler, söz konusu saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 42 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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