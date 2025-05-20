İspanya'da elektrikten sonra telefon ve internet de kesildi! İşte ülkedeki son durum...

Yaklaşık dört hafta önce elektrik kesintileriyle gündeme gelen İspanya'da bugün de telefon ve internet kesintileri yaşandı. Bu duruma, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica'da ağ güncellemesinden kaynaklanan arıza neden oldu.

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İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Telefonica şirketi kaynaklarına dayandırdığı haberde, ağ güncellemesinin yapıldığı anda meydana gelen bir sorundan dolayı saat 03.00'te bazı şirketlerin sabit telefon ve internet hatlarında kopukluk yaşandığı belirtildi.

On yedi özerk yönetimin olduğu İspanya'nın Valensiya, Aragon, Endülüs, Kastilya ve La Mancha, Extremadura, Rioja, Extremadura ve Bask bölgelerinde Telefonica'nın hizmet verdiği bazı telefon şirketlerinin sabit hatlarındaki kopukluktan dolayı 112 acil telefonlarının yerine kısa süreliğine alternatif başka numaraların kullanıldığı açıklandı.

Telefonica, yerel saatle 10.30'dan (TSİ 11.30) itibaren sabit telefon hatlarının ve internetin normal kullanıma geçtiği bilgisini paylaştı.

Vodafone ve MasOrange açıklama yaptı

Diğer yandan Vodafone ve MasOrange şirketleri, arızanın Telefonica'dan kaynaklandığını, kendi müşterilerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

1 ay önce ülke çapında elektrik kesintisi yaşanmıştı

Ülkede, yaklaşık dört hafta önce geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ulaşım ve iletişimin felç olduğu İspanya'da halk, çareyi pilli radyolara ve mumlara yönelmekte bulmuştu.