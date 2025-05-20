Hamaney: ABD ile müzakereler sonuç vermeyecek

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek doğrudan diyaloğa karşı olduklarını vurguladı. Uranyum zenginleştirme konusunda ise İran’ın kimsenin iznine ihtiyaç duymadığını söyledi.

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İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirterek, doğrudan görüşmelere sıcak bakmadıklarını ve İran’ın nükleer faaliyetlerinde dışarıdan bir onay beklemediğini açıkladı.

19 Mayıs 2024'teki helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anma töreninde konuşan Hamaney, ABD ile müzakereler hakkında açık bir mesaj verdi. Törende mevcut Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile birlikte üst düzey yetkililer ve yabancı diplomatlar yer aldı. Ayrıca, İsrail’in Eylül 2024’te Beyrut’ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın oğlunun da anmaya katıldığı bildirildi.

İRAN'I HİLEYLE MASAYA OTURTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Konuşmasında, "Şehit Reisi, ABD ile doğrudan görüşmeyeceğini açıkça beyan etti. Onun döneminde dolaylı temaslar oldu ama bir sonuç alınamadı. Biz de bu sürecin artık işe yarayacağını düşünmüyoruz," diyen Hamaney, ABD'nin ısrarlı doğrudan müzakere taleplerini ise "İran’ı tehdit ve hileyle masaya getirdiklerini gösterme çabası" olarak nitelendirdi.

Hamaney, ABD'nin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma yönündeki baskılarına da sert tepki gösterdi: “Uranyum zenginleştirme hakkımızdır ve bunun için kimseye hesap vermeyiz. Saçma taleplerle gelen karşı tarafın, müzakerelerde ciddi olmadığı ortadadır.”

ABD, İRAN'IN ZENGİNLEŞMESİNİ KABUL ETMİYOR

Nükleer müzakereler, İran’ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması talebiyle devam ediyor. Ancak ABD, artık düşük seviyede dahi zenginleştirme faaliyetlerini kabul etmeyeceklerini dile getiriyor.

Trump yönetiminin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, “Uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmeye izin veremeyiz,” diyerek bu faaliyetleri "silahlanmaya giden yol" olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise bu açıklamalara, “Anlaşma olsun ya da olmasın, zenginleştirme sürecek” diyerek karşılık verdi.