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Yeğenine yıllarca tecavüz eden dayı diğer yeğenini de taciz edince pisliği ifşa oldu

Yeğenine yıllarca tecavüz eden dayı diğer yeğenini de taciz edince pisliği ifşa oldu

SAMSUN Bafra'daki korkunç olayda iki kuzen öz dayılarının cinsel istismarına maruz kaldı. Kuzenlerden biri 16 yaşından itibaren bu istismara maruz kalmıştı. Diğer kuzen onun yaşadıklarını dayısının telefon konuşmasına şahit olunca öğrendi. Dayısı bu kez onu taciz edince iğrenç eylemi ifşa oldu.

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Star Haber'den Serdar İpek'in haberine göre; 40 yaşındaki Türkan Dayanıklı isimli kadın, 2023 yılında dayısının odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken, kuzenine 16 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu duydu. Kuzeni ise korkudan yıllarca kimseye bir şey anlatmamıştı.

Kuzenine yaptım sana da yaparım dedi
Türkan Dayanıklı'nın iddiasına göre dayısı bu kez kendisine saldırdı, cinsel istismar girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan kadın, "Sen ne yapıyorsun dedim. Hesap sordum. 'Ben bir şey yapmadım' dedi önce. 'Kuzenine böyle böyle yaptım' dedi. 'Sana da yaparım' dedi. 'Bunun hesabını sorarım' dedi. 'Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen' dedi.

Kuzenini gizlici kaydedip...
Türkan Dayanıklı, 16 yaşından beri cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı öne sürülen kuzenini gizli kayda aldı. Her şeyi itiraf ettirip sonra o kaydı teyzesine dinletti. Kızının yaşadıklarını duyan anne Nermin Demirbozan, sinir krizi geçirdi.

Dayıdan şikayetçi oldular
Cinsel istismara maruz kalan iki kişi, bunun üzerine savcılığa gidip dayıları hakkında suç duyurusunda bulundu. İki kuzen, yıllar boyu yaşadıklarını savcılıkta bir bir anlattı.

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