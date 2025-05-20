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Serinlemek için denize giren üç liseli dehşeti yaşadı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Serinlemek için denize giren üç liseli dehşeti yaşadı!

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

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Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinden serinlemek için denize giren Y.K, O.K.B. ve A.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Serinlemek için denize giren üç liseli dehşeti yaşadı! - Resim: 0

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