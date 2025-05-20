Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdı

Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip! 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı

İspanya'da elektrikten sonra telefon ve internet de kesildi! İşte ülkedeki son durum...

İstanbullular geçen yıl trafikte 105 saat kaybetti! En çok trafik kazası o saatlerde oldu