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Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdı

Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri salı günü, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra savaştan zarar görmüş ülkenin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'ye uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri salı günü, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra savaştan zarar görmüş ülkenin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'ye uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

Konuya yakın diplomatlar, AB'nin 27 üye ülkesinden büyükelçilerin, günün ilerleyen saatlerinde Brüksel'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısıyla resmen açıklanacak bu karar için bir ön anlaşmaya vardığını belirtti.

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