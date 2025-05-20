MHP'li Semih Yalçın: "Müsavat Dervişoğlu, yanlış hedefe ateş etmekte"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Müsavat Dervişoğlu, yanlış hedefe ateş etmektedir. Dervişoğlu ve avenesinin MHP'yi asla vuramayacağı bir gündem konusu varsa o da terörle mücadeledir, Terörsüz Türkiye hedefidir." ifadesini kullandı.

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Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun elde ettiği siyasi mevkiyi koruyup konsolide etmenin çaresini, şiddetli MHP muarızlığında bulduğunu, gerek grup kürsüsünde gerekse çeşitli mahfillerde yaptığı konuşmalarda partisine dönük, haddini aşan sözler sarf ettiğini savundu.

"MHP'ye dönük haksız tenkitlerin, mesnetsiz suçlama ve ithamların dozunu iyice kaçıran Dervişoğlu, işi hakarete ve haysiyet cellatlığına vardırmıştır" değerlendirmesinde bulunan Yalçın, şu görüşleri paylaştı:

"Cumhur İttifakı'nca ortaya konan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmek üzere olmasından Müsavat Efendi'nin duyduğu rahatsızlık, mağlubiyet telaşı boyutunu aşıp amansız siyasi histeriye dönüşmüştür. Hemen her eleştiri ve suçlamasında MHP'nin terörle mücadeledeki titizlik, kararlılık ve ciddiyetini yok sayan Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de değil de sanki bir başka memlekette veya uzayda yaşamaktadır. Terörle mücadele konusunda MHP'nin abdestinden şüphesi yoktur ki namazından endişesi olsun. "

"Kendi geçmişini inkar etmektedir"

Dervişoğlu'nun partisinin, geçmişte CHP ile birlikte HDP ve DEM Parti'yle yol yürüdüğünü, hatta PKK yoldaşlığı işlevi üstlendiğini unuttuğunu savunan Yalçın, Dervişoğlu'nun gittiği her yerde yeni yol arkadaşlarına övgüler düzerken, MHP'yi sert şekilde eleştirdiğini kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şöyle devam etti:

"Bir zamanlar MHP camiasında yer alan Müsavat Efendi, partimizin terörle mücadele konusundaki hassasiyet ve tavizsizliğini yakından görmüştür. Devletin terörle mücadelesine yön ve ilham verme konusunda MHP ile kimsenin aşık atamayacağını da 'İYİ' bilmektedir. Müsavat Dervişoğlu, kendi geçmişini ve müktesebatını inkar etmektedir. Müsavat Dervişoğlu, yanlış hedefe ateş etmektedir. Dervişoğlu ve avenesinin MHP'yi asla vuramayacağı bir gündem konusu varsa o da terörle mücadeledir, Terörsüz Türkiye hedefidir."

Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasette uzattığı birleştirici ve kaynaştırıcı elin gerekli yerlerde makes bulduğunu, terör örgütünün kendini feshettiğine dair açıklamayla "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşıldığını aktardı.

Yalçın, nihai hedefin uzakta olmadığını dile getirerek, İYİ Parti'nin devlet politikası haline gelen "Terörsüz Türkiye" hamlesi karşısındaki anormal siyasi inadının dikkat çektiğini belirtti.

"Hiçbir aklı başında vatandaş yeni acılara rıza göstermez"

Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bin yıllık kardeşlik hukukunu sağlamlaştırma amacıyla yaptığı caydırıcı hamlenin değerinin toplumun her kesimi tarafından anlaşıldığını, ancak İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve çevresinin bunu idrak edemediğini dile getirdi.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müsavat Efendi, Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olmak üzere MHP ve Cumhur İttifakı'nın üstlendiği dominant siyasi rol karşısında altta kalmamaya ve rol çalmaya çalışmaktadır. Bu yüzden milletin rağbet ettiği bir olguya muhalefet ve mukavemet etmektedir ama heyhat, yanlış yoldadır; çıkmaz sokağa girmiştir. Çünkü Terörsüz Türkiye olgusunu bizzat millet üstlenmiştir. Anneler babalar üstlenmiştir. Bütün acılarına rağmen, hiçbir anne ve baba hiçbir şehit ve gazi ailesi terörün devam etmesini istemeyecektir. Verdiğimiz binlerce şehide yenilerinin eklenmesine, başka ailelerin de yeni acılara gark olmasına hiçbir aklı başında vatandaş rıza göstermeyecektir."