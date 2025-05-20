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Ağrı Valiliği'nden, 'ambulans verilmedi' iddialarına cevap

Ağrı Valiliği'nden, 'ambulans verilmedi' iddialarına cevap

Ağrı Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan "kanaması bulunan çocuk hastanın ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum'a gönderildiği" yönündeki iddialara cevap verdi.

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Ağrı Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "kanaması bulunan çocuk hastanın ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum'a gönderildiği" yönündeki iddialara açıklık getirdi.

AĞRI VALİLİĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, haberlere konu olan hastanın, milyonda bir görülen ve diş eti ile burun kanamalarının sık yaşandığı kalıtsal bir kanama bozukluğu olan Glanzmann Trombastenisi hastası olduğu belirtildi.

Ağrı'da ikamet eden çocuğun takibinin, tetkiklerinin daha kapsamlı yapılabildiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği'nde sürdürüldüğü kaydedildi.


Açıklamada, "Görüntülerin çekildiği gün, hastamız rutin kontrolü için sevk kâğıdı almak amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'ne başvurmuş, işlemleri birkaç dakika içinde tamamlanmıştır. Hastamızın o sırada herhangi bir rahatsızlığı bulunmamaktadır." denildi.

ŞİDDETLİ BURUN KANAMASI

Çocuğun, sevk sonrası ailesiyle birlikte Erzurum'a gitmek üzere Ağrı Otogarı'nda bulunduğu esnada şiddetli burun kanaması geçirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"112 Acil Çağrı Merkezimiz aranmış, hastamız ambulansla alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne ulaştırılmıştır. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından KBB uzmanlarımızca yapılan işlemlerle kanama kontrol altına alınmış, çocuk hastalıkları uzmanlarımızca süreci titizlikle takip edilmiştir. Tedavinin ardından hastamız ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir."

Açıklamada, "Dolayısıyla hastamızın rahatsız olduğu halde ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum'a sevk edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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