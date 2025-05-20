BIST 9.574
DOLAR 38,85
EURO 43,73
ALTIN 4.048,01
HABER /  GÜNCEL

Volkan Konak için 'geberdi' diyen müftü Ahmet Mehmetalioğlu bakın nereye atandı

Volkan Konak için 'geberdi' diyen müftü Ahmet Mehmetalioğlu bakın nereye atandı

Sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sonrası "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu. Ahmet Mehmetalioğlu yaptığı çirkin paylaşımı 'savaş' olarak niteledi ve "Bir savaşa girildiyse bedelini ödeyeceğiz' diye yazdı.

Abone ol

KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanmıştı. Çirkin paylaşımı tepki alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Vaiz olarak Kocaeli'ne atandı
Diyanet İşleri Başkanlığı müftülük görevinden aldığı Ahmet Mehmetalioğlu'nu vaiz olarak görevlendirdi. Ahmet Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

Savaşı girmiş... 
Yaptığı paylaşımın çirkinliğinin hala idrakinde olmayan Ahmet Mehmetalioğlu, "geberdi' demeyi savaşa girmek olarak görüyor. Vaiz Olarak atandığını duyurduğu paylaşımda aynen şunları yazdı:

-"Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok."

ÖNCEKİ HABERLER
Eurovision'da İsrail şikesi iddiası İspanyol devlet televizyonu harekete geçti
Eurovision'da İsrail şikesi iddiası İspanyol devlet televizyonu harekete geçti
Yeğenine yıllarca tecavüz eden dayı diğer yeğenini de taciz edince pisliği ifşa oldu
Yeğenine yıllarca tecavüz eden dayı diğer yeğenini de taciz edince pisliği ifşa oldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş mesajlar: Yatırımcılar geri döndü
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş mesajlar: Yatırımcılar geri döndü
MHP'li Semih Yalçın: "Müsavat Dervişoğlu, yanlış hedefe ateş etmekte"
MHP'li Semih Yalçın: "Müsavat Dervişoğlu, yanlış hedefe ateş etmekte"
Serinlemek için denize giren üç liseli dehşeti yaşadı!
Serinlemek için denize giren üç liseli dehşeti yaşadı!
Avrupa Birliği'nden Suriye kararı: Tüm ekonomik yaptırımlar kaldırıldı
Avrupa Birliği'nden Suriye kararı: Tüm ekonomik yaptırımlar kaldırıldı
İsrail Gazze'de barınma evlerini vurdu çoğu kadın ve çocuk 61 kişi hayattını kaybetti
İsrail Gazze'de barınma evlerini vurdu çoğu kadın ve çocuk 61 kişi hayattını kaybetti
Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip! 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı
Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip! 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanlıları çıldırttı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanlıları çıldırttı
Hamaney: ABD ile müzakereler sonuç vermeyecek
Hamaney: ABD ile müzakereler sonuç vermeyecek
İspanya Başbakanı Sanchez, cuma günü Türkiye'ye geliyor
İspanya Başbakanı Sanchez, cuma günü Türkiye'ye geliyor
CHP Genel Başkanı Özel, TBB Başkanı Sağkan'ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Özel, TBB Başkanı Sağkan'ı kabul etti