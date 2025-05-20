Volkan Konak için 'geberdi' diyen müftü Ahmet Mehmetalioğlu bakın nereye atandı

Sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sonrası "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu. Ahmet Mehmetalioğlu yaptığı çirkin paylaşımı 'savaş' olarak niteledi ve "Bir savaşa girildiyse bedelini ödeyeceğiz' diye yazdı.

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KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanmıştı. Çirkin paylaşımı tepki alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Vaiz olarak Kocaeli'ne atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı müftülük görevinden aldığı Ahmet Mehmetalioğlu'nu vaiz olarak görevlendirdi. Ahmet Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

Savaşı girmiş...

Yaptığı paylaşımın çirkinliğinin hala idrakinde olmayan Ahmet Mehmetalioğlu, "geberdi' demeyi savaşa girmek olarak görüyor. Vaiz Olarak atandığını duyurduğu paylaşımda aynen şunları yazdı: